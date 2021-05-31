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Власти КНР обеспокоены новыми случаями заражения коронавирусом в провинции Гуандун

Общество
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Власти КНР обеспокоены новыми случаями заражения коронавирусом в провинции Гуандун
pixabay.com  / 

Китайские медики зафиксировали коронавирусную инфекцию у 27 человек за прошедшие сутки. Из них 20 случаев выявили в южной провинции Гуандун.

Врачи зафиксировали вспышку в административном центре провинции города Гуанчжоу. Из 20 зараженных там выявлено 18 случаев. Также у трех жителей провинции заболевание протекало без клинических проявлений.

Авиакомпании КНР резко сократили количество рейсов в Гуанчжоу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В международном аэропорту отменили 37% полетов от общего числа запланированных на 31 мая.

#китай #вспышка #коронавирус
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