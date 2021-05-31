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Американский актер Джо Лара погиб в авиакатастрофе

Происшествия
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Американский актер Джо Лара погиб в авиакатастрофе
Global Look Press  / UPPA/ZUMAPRESS.com

Жертвой авиакатастрофы на озере Перси Прист в Теннесси стал знаменитый актер Джозеф Лара, исполнивший роль Тарзана.

Небольшой одномоторный самолет Cessna C501, направлявшийся во Флориду, потерпел крушение в Теннесси. На борту находились семь человек, все они погибли. Среди них были Джо Лара и его жена.

Артист прославился в конце 80-х — зрители помнят его по фильму "Тарзан на Манхэттене" и сериалу "Тарзан: Героические приключения". Также Лара снимался в "Спасателях Малибу", "Великолепной семерке" и других картинах. В нулевых Джо Лара принял решение об окончании кинокарьеры.

#сша #авиакатастрофа #джо лара
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