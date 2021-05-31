Более половины избирателей собирались голосовать на первичных выборах в Москве

Невские Новости / Александр Гришин

Проект "Московский опрос" помог выяснить, сколько жителей столицы планировали голосовать на первичных выборах "Единой России".

На протяжении месяца москвичи из всех округов участвовали в видеоопросах о предварительном голосовании. Такой формат выбрали, чтобы невозможно было подтасовать результаты опроса.

Было получено свыше 1000 видео от жителей столицы. Согласно данным, 67% респондентов сообщили о планах зарегистрироваться на предварительное голосование как выборщики. При этом больше половины будущих избирателей (54%) не старше 25 лет, 33% опрошенных были людьми в возрасте от 25 до 33 лет, 33% — старше 35 лет.

Федеральный ситуационный центр предварительного голосования "Единой России" начал работу 24 мая. В нем будут работать члены федерального организационного оргкомитета, сотрудники центрального исполкома партии, юристы и IT-специалисты.