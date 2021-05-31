Политолог Орлов назвал решающий фактор для обновления состава «Единой России»

Федеральное агентство новостей / Ольга Цебровская

Москва стала лидером на предварительном голосовании "Единой России" по уровню конкуренции, заявил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

В некоторых округах столицы на депутатское место претендуют от 13 до 15 человек. Это очень высокий показатель и решающий для обновления состава фракции "Единой России", говорит политолог.

"Конкуренция – она является фактором давления, фактором влияния на обновление партии. И, несомненно, это обновление произойдет, потому что и власть, и "Единая Россия" неоднократно показывали свою заинтересованность в этом", — объяснил Орлов.

Согласно его прогнозу, фракция "Единая Россия" в Госдуме обновится минимум на 40, а, возможно, более чем на 50 процентов. В Москве некоторые депутаты отказались от участия в праймериз, понимая, что конкуренция – это игра на вытеснение, которую выиграют более молодые и более энергичные политики.