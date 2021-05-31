Ученый из США предрек миру пандемию COVID-26 и COVID-32

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Если не найти точное происхождение COVID-19, человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу Питер Хотез.

Американский ученый считает, что человечество столкнется с третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке (после SARS-CoV-2 и MERS-CoV). В эфире телеканала NBC News Питер Хотез призвал исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса.

"Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", – заявил эксперт.

В завершении он выразил мнение, что мир должен оказать давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда эпидемиологов и вирусологов предоставила третьим странам доступ к образцам и лабораториям в Ухане, где началась эпидемия.