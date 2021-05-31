«Почта России» объявила о начале замены привычных почтовых на мини-постаматы

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Как сообщил глава компании Максим Акимов, пилотные образцы будут совмещать в себе функции традиционного ящика для писем и терминала для выдачи посылок.

Акимов объяснил, что в первую очередь необходимо сформировать регламент доступа к новинке, чтобы каждый гражданин не находил там то, что ему не нужно.

"Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе, условно, бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате", — рассказал Акимов.

Топ-менеджер "Почты России" напомнил, что сегодня для того, чтобы получить посылку, необходимо дождаться курьера, который приедет в то время, когда человек будет дома. Кроме того, оплата труда таких работников со временем будет только расти, поэтому имеет смысл развивать бесконтактную доставку ближе к дому.