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Стало известно о планах Байдена сделать дочь Кеннеди послом в Австралии

Политика
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Стало известно о планах Байдена сделать дочь Кеннеди послом в Австралии
Global Look Press  / Jonathan Ernst - Pool via CNP

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Кэролин Кеннеди, которая является дочкой Джона Кеннеди, на выдвижение в качестве посла в Австралии.

Отмечается, что глава Белого дома заинтересован в выдвижении вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на должность главы американского диппредставительства в одну из стран западной Европы. Об этом информирует издание Axios.

Кэролин Кеннеди уже имеет опыт работы послом. Она занимала должность посла в Японии при второй администрации президента Барака Обамы. Белый дом отказался комментировать кадровые предположения.

#байден #кеннеди #австралия
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