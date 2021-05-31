Родные летчика Ярошенко попросили Байдена о помиловании

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Дочь и жена осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко написали письмо американскому лидеру Джо Байдену с просьбой о помиловании.

Из Ростова-на-Дону письмо отправили Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену. Об этом рассказал адвокат Ярошенко Алексей Тарасов РИА Новости.

"Это письмо за подписью супруги Виктории и дочери Екатерины на имя президента США, копия была также отправлена госсекретарю Энтони Блинкену", — заявил адвокат.

Письмо, по словам Тарасова, написано в свободной форме. Родные летчика просят Байдена о помиловании. За 11 лет тюремного заключения Ярошенко всего два раза видел свою семью.

В 2011 году россиянина приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима. Его обвинили в подготовке к сговору с целью доставки крупной партии наркотиков в США. Защита просила об освобождении Ярошенко из-за вспышки коронавирусной инфекции.