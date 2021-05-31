Трамп обвинил Байдена в разрушении США

Федеральное агентство новостей /

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подверг критике политику своего преемника Джо Байдена, заявив, что тот "разрушает нашу страну".

В частности, Трампу не понравились действия новой американской администрации по отношению к Пекину, Ближнему Востоку и ситуации на южной границе США. 45-й президент отметил, что во время его правления «все было проработано с другими государствами», но Байдену удалось оперативно это все разрушить.

"Все, что ему нужно было сделать, — это ничего не делать... Это просто безумие, что они сделали", — отметил Трамп в эфире программы "Демократия Дика Морриса".

Республиканцы также раскритиковали политику Байдена по миграционному направлению, а именно мексиканскому. Программа Трампа в этой сфере подразумевала, что просители убежища, пока не закончится соответствующий судебный процесс, должны были ожидать решения в своей стране. Трамп уверен, что такая программа почти положила конец торговли людьми и наркоторговле.