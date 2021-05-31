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МИД РФ заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»

Политика
  /   Обновлено: 31 мая 2021 07:06 52

МИД РФ заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»
wikipedia.org  / swift.com

Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России, сообщил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он напомнил, раздаются угрозы отключения России от системы SWIFT. Прежде всего они исходят из США.

Биривечкий отметил, что действия стран Запада — это барьеры, которые создаются в целях защиты собственных производителей и собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что международная система межбанковская система может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", заявил представитель МИД РФ.

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