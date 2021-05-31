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Владелец судна "Амур" официально попросил помощи у генконсула РФ в Саппоро

Общество
  /   Обновлено: 31 мая 2021 05:55 83

Владелец судна «Амур» официально попросил помощи у генконсула РФ в Саппоро
Пресс-служба Фонда «Росконгресс»  / 

Капитан и судовладелец задержанного в Японии российского торгового судна "Амур" официально попросили помощи у генерального консульства России в Саппоро.

Генконсул РФ Сергей Марин сообщил РИА Новости, что со вчерашнего вечера правовой статус не поменялся. Однако капитан и судовладелец официально запросили помощи ведомства. Решение по данному вопросу ожидается в ближайшие дни.

Российское судно "Амур" 26 мая столкнулось в 23 километрах от порта назначения с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". В результате погибли трое японских моряков.

#япония #генконсульство #амур
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