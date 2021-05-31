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Американский минфин возобновит санкции против Минска

Политика
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Американский минфин возобновит санкции против Минска
pixabay.com  / 

Минфин США возобновит санкции в сторону нефтяных компаний Белоруссии. Причиной этого стала посадка самолета Ryanair.

Вашингтон возобновит санкции в сторону компаний Белорусский торговый дом, "Белнефтехим" и ее филиала в США. Сообщается, что ограничения коснутся и производителей шин, удобрений и красок. Данную информацию передает Bloomberg, ссылаясь на источник в минфине.

Вашингтон и Евросоюз готовятся ввести санкции против белорусских должностных лиц, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американский минфин ранее планировал выпустить исполнительный указ, расширяющий возможности для принятия односторонних мер в отношении республики.

#сша #санкции #белоруссия
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