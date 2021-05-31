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ФАС РФ создает программу для слежения за бизнесом

Общество
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ФАС РФ создает программу для слежения за бизнесом
pixabay.com/PD  / 

Федеральная антимонопольная служба России планирует запустить новую программу "Антикартель" для слежения за бизнесом к 2023 году.

Аналитическая информационная система будет выявлять картельные сговоры на рынках, а также позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Эти сведения указаны в плане цифровой трансформации ФАС. Система будет создана при помощи технологии больших данных и искусственного интеллекта, отметил собеседник "Коммерсанта".

Как раз недавно антимонопольщики начали масштабную проверку сети магазинов "Магнит" на предмет картельного сговора с другими ретейл-сетями. Причиной для подозрений послужил анализ ценовой политики магазинов во время пандемии.

#фас #бизнес #программа
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