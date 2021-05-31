Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Киевский политик разместил на Украине билборды с оскорблениями в адрес Москвы

Политика
51

Киевский политик разместил на Украине билборды с оскорблениями в адрес Москвы
wikipedia.org  / ArBelov/CC BY-SA 3.0

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко разместил по всему Киеву плакаты с оскорблениями в адрес России.

Согласно билбордам, приуроченным ко Дню Киева, на них размещены надписи в духе "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали". Аналогичная надпись в негативном ключе указывала и на законы в РФ.

Гончаренко на своих старых плакатах обращается к избирателям исключительно по-русски. При этом он всяческие показывает, что готов защищать русский язык и ценности.

#украина #флаг #билборд
Киевский политик разместил на Украине билборды с оскорблениями в адрес Москвы
Киевский политик разместил на Украине билборды с оскорблениями в адрес Москвы
Политика
04:10 | 31 мая
Следователи назвали причину обыска у экс-мэра Владивостока
Следователи назвали причину обыска у экс-мэра Владивостока
Происшествия
03:55 | 31 мая
Правоохранители сообщили об обысках в доме экс-мэра Владивостока Гуменюка
Правоохранители сообщили об обысках в доме экс-мэра Владивостока Гуменюка
Происшествия
03:29 | 31 мая