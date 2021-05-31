Киевский политик разместил на Украине билборды с оскорблениями в адрес Москвы

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко разместил по всему Киеву плакаты с оскорблениями в адрес России.

Согласно билбордам, приуроченным ко Дню Киева, на них размещены надписи в духе "В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали". Аналогичная надпись в негативном ключе указывала и на законы в РФ.

Гончаренко на своих старых плакатах обращается к избирателям исключительно по-русски. При этом он всяческие показывает, что готов защищать русский язык и ценности.