Следователи назвали причину обыска у экс-мэра Владивостока

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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает представитель краевого главка следственного комитета.

Также источник в силовых структурах Приморского края рассказал, что обыски связаны с делом по факту махинаций с местами на кладбищах района. Об этом пишет РИА Новости. В сообщении говорится, что задержание бывшего мэра не проводилось.

Сотрудники Федеральной службы безопасности также нагрянули на несколько адресов, с которыми Гуменюк может быть связан. В этот перечень входит и коттедж бывшего политика.