Следователи назвали причину обыска у экс-мэра Владивостока

vlc.ru / администрация Владивостока
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает представитель краевого главка следственного комитета.
Также источник в силовых структурах Приморского края рассказал, что обыски связаны с делом по факту махинаций с местами на кладбищах района. Об этом пишет РИА Новости. В сообщении говорится, что задержание бывшего мэра не проводилось.
Сотрудники Федеральной службы безопасности также нагрянули на несколько адресов, с которыми Гуменюк может быть связан. В этот перечень входит и коттедж бывшего политика.