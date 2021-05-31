Правоохранители сообщили об обысках в доме экс-мэра Владивостока Гуменюка

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Обыски у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка проводят сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю. Следователи подтвердили обыски у экс-главы Владивостока.

"Подтверждаем официально, проводим обыски", — сказал собеседник агентства.

По сообщению источника, такие процессуальные меры связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах. Согласно предварительной информации, бывший мэр не задержан. Правоохранители нагрянули на несколько адресов, в том числе и коттедж экс-главы города.