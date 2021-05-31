Аналитик назвал две конкурирующие с долларом азиатские валюты

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Американская валюта стала международной, а большая ее часть используется за пределами США. Однако существуют и другие валюты, которые могут быть выгоднее доллара.

Валютные резервы Китая продолжают расти, несмотря на мировой экономический кризис. Юань будет укрепляться при быстрых темпах восстановления экономики после пандемии. Зависимость других стран от китайской валюты может вырасти при увеличении доли Азии в мировой торговле, рассказал "Прайм" аналитик Евгений Миронюк.

Японская иена остается стабильной по отношению к доллару на протяжении последних четырех лет, добавил специалист. По его мнению, японская национальная валюта является "тихой гаванью" в периоды сильных изменений на рынках.