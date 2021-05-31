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Самые высокие зарплаты по России зафиксировали на Чукотке

Общество
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Самые высокие зарплаты по России зафиксировали на Чукотке
pixabay.com  / 

Чукотка возглавила рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами, средняя зарплата за месяц здесь составляет 124,3 тысячи рублей.

Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 109,6 тысячи, на третьем — Москва — 104,4 тысячи рублей, передает "Известия". При этом пандемия существенно понизила позиции некоторых регионов рейтинга и повлияла на все субъекты страны: показатель упал по сравнению с IV кварталом 2020 года на 0,03 пункта.

Также аналитики измерили стоимость потребительной корзины в разных субъектах РФ в сочетании с размером заработной платы и исследовали уменьшение индекса социального благополучия населения. Тут на первое место вышел ЯНАО: минимальный потребительский набор в регионе обходится в 21,1 тысяч рублей.

#рейтинг #регион #зарплаты
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