Пушков: соотношение сил в Черном море станет «плохой новостью» для Украины

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Российский сенатор уверен, что сегодняшнее соотношение сил в Черном море является "плохими новостями" для современной Украины.

Парламентарий объяснил, что ставка Киева на наращивание военного контингента США в акватории Черного моря не является надежной. Причиной этому является возможное удержание Россией своего преимущества в области ракетного вооружения. Таким мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, будущее Донбасса также зависит от силы России в черноморском бассейне.

Ранее Пентагон сообщил, что системы ПРО Aegis, установленные на кораблях, провалили испытания по перехвату цели. Военное ведомство США начало проверку для выяснения причин провала "продвинутой" техники.