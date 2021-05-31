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Пушков: соотношение сил в Черном море станет "плохой новостью" для Украины

Армия
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Пушков: соотношение сил в Черном море станет «плохой новостью» для Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / Евгения Авраменко

Российский сенатор уверен, что сегодняшнее соотношение сил в Черном море является "плохими новостями" для современной Украины.

Парламентарий объяснил, что ставка Киева на наращивание военного контингента США в акватории Черного моря не является надежной. Причиной этому является возможное удержание Россией своего преимущества в области ракетного вооружения. Таким мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, будущее Донбасса также зависит от силы России в черноморском бассейне.

Ранее Пентагон сообщил, что системы ПРО Aegis, установленные на кораблях, провалили испытания по перехвату цели. Военное ведомство США начало проверку для выяснения причин провала "продвинутой" техники.

#украина #нато #черное море
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