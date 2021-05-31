Доверчивость клиентов банков мешает возврату украденных мошенниками средств

Федеральное агентство новостей / Елена Васильева

Банк вернет клиенту украденные с его счета деньги только в том случае, если жертва сама не передала им доступ к ним. Об этом сообщил адвокат Андрей Некрасов.

Юрист в беседе с изданием "ПолитРоссия" рассказал, что сейчас банки в подавляющем большинстве случаев могут сами в состоянии определить угрозу и отреагировать на нее оперативно. Все эти усилия могут быть бесполезны, если клиенты сами доверчивы.

Адвокат отметил, что если речь идет о большой сумме, то служба безопасности обязательно обратит на нее внимание. Также подозрительными станут операции, которые совершались из нетипичных для клиента локаций.

"Но служба безопасности не может ничего поделать, если клиент сам выдает мошенникам все данные о своих картах и счетах", — объяснил специалист.

Некрасов отметил, что в ситуации, если транзакция была инициирована владельцем карты, банк сделать ничего не сможет. Если мошенники получили информацию о любых данных карты, шансы вернуть их будут ничтожно малыми.