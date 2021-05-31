США отправили на ПМЭФ-2021 самую большую делегацию

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Американский бизнес отправил на ПМЭФ-2021 самую большую делегацию, несмотря на трудные взаимоотношения между странами.

Делегации из США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) традиционно самые многочисленные, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в беседе с РБК. Причем, чем сложнее двусторонние отношения, тем больше людей приезжает на форум.

"Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются", — отметил Белоусов.

Политические неурядицы являются вечным поводом для беспокойства, но не оказывают существенного влияния на связи в бизнесе. Политика уходит вместе с политиками, а бизнес-отношения тщательно выстраиваются годами, подчеркнул вице-премьер.