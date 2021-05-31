Неизвестный житель Екатеринбурга скончался на детской площадке

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Неизвестный житель Екатеринбурга скончался 30 мая на детской площадке. Эту информацию подтвердил следственный комитет.

Сообщается, что происшествие не носит криминальный характер. СК рассказал, что по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.

"Для определения точной причины смерти проводится судмедэкпертиза", — подчеркнули в СК.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу добавила, что полицейские на данный момент выясняют личность мужчины. Также сотрудники находятся в поисках людей, которые обладают информацией о причинах смерти мужчины.