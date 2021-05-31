Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Неизвестный житель Екатеринбурга скончался на детской площадке

Происшествия
51

Неизвестный житель Екатеринбурга скончался на детской площадке
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Неизвестный житель Екатеринбурга скончался 30 мая на детской площадке. Эту информацию подтвердил следственный комитет.

Сообщается, что происшествие не носит криминальный характер. СК рассказал, что по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка.

"Для определения точной причины смерти проводится судмедэкпертиза", — подчеркнули в СК.

Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу добавила, что полицейские на данный момент выясняют личность мужчины. Также сотрудники находятся в поисках людей, которые обладают информацией о причинах смерти мужчины.

#екатеринбург #смерть #детская площадка
США отправили на ПМЭФ-2021 самую большую делегацию
США отправили на ПМЭФ-2021 самую большую делегацию
Общество
00:54 | 31 мая
Неизвестный житель Екатеринбурга скончался на детской площадке
Неизвестный житель Екатеринбурга скончался на детской площадке
Происшествия
00:09 | 31 мая
Молодые грабители убили охранника торговой точки в Екатеринбурге из-за выпивки
Молодые грабители убили охранника торговой точки в Екатеринбурге из-за выпивки
Происшествия
23:28 | 30 мая