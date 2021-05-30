Молодые грабители убили охранника торговой точки в Екатеринбурге из-за выпивки

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Два молодых человека совершили нападение на охранника одной из точек быстрого питания Екатеринбурга, в результате чего тот скончался.

Как пишет портал E1.RU, все произошло в небольшом магазине, расположенном на улице Ключевской. По словам очевидцев, два парня пришли в торговую точку, попросили пиво, но расплачиваться за него не стали. Тогда охранник выбежал на улицу и догнал злоумышленников. Они в ответ сильно избили его — мужчина получил серьезные травмы головы.

"Его зовут Батыр, ему 55 лет. Мы вызвали скорую помощь, кое-как посадили его туда, он несколько раз пытался из машины выбежать", — вспоминает события местный житель по имени Николай.

Несмотря на старания медиков, охранник торговой точки скончался. Полиция ведет поиски подозреваемых в убийстве.