Суд над россиянкой Сапегой может состояться в Белоруссии

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что суд над россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в республике.

По словам министра, после суда Сапегу могут передать отбывать наказание в Россию или помиловать решением главы государства.

"Надо подождать", — сообщил изданию «Коммерсантъ» глава МИД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что задержанной в минском аэропорту гражданке РФ Софии Сапеге будет предоставлена консульская и юридическая защита.