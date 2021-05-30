Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Суд над россиянкой Сапегой может состояться в Белоруссии

Политика
78

Суд над россиянкой Сапегой может состояться в Белоруссии
wikipedia.org  / Redline / Public Domain

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что суд над россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в республике.

По словам министра, после суда Сапегу могут передать отбывать наказание в Россию или помиловать решением главы государства.

"Надо подождать", — сообщил изданию «Коммерсантъ» глава МИД Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что задержанной в минском аэропорту гражданке РФ Софии Сапеге будет предоставлена консульская и юридическая защита.

#суд #россия #белоруссия #макей #сапега
Молодые грабители убили охранника торговой точки в Екатеринбурге из-за выпивки
Молодые грабители убили охранника торговой точки в Екатеринбурге из-за выпивки
Происшествия
23:28 | 30 мая
Суд над россиянкой Сапегой может состояться в Белоруссии
Суд над россиянкой Сапегой может состояться в Белоруссии
Политика
22:46 | 30 мая
Пушков предвидел напряженный разговор Путина и Байдена
Пушков предвидел напряженный разговор Путина и Байдена
Политика
22:06 | 30 мая