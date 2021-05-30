Пушков предвидел напряженный разговор Путина и Байдена

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Президент США Джо Байден захочет обсудить с российским коллегой соблюдение прав человека в РФ, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне Байден заявил, что через несколько недель встретится с Владимиром Путиным в Женеве. Американский лидер планирует "ясно дать понять", что США "не будут стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права".

Сенатор Алексей Пушков предположил, что "легкого диалога" между президентами России и США ожидать не стоит. По его словам, Путину есть чем ответить, если Байден захочет обсудить соблюдение прав человека в России.

"Байден опять делает жесткие заявления в адрес Путина. Однако России тоже есть, что предъявить США на сей счет. Для начала – потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования об его выдаче США", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, американские власти обвиняют журналиста и программиста Джулиана Ассанжа в незаконной публикации секретных документов, а в общей сложности по всем обвинениям ему грозит 175 лет тюрьмы. Все эти документы были опубликованы на сайте WikiLeaks в 2010–2011 годах.