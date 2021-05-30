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Офицерский состав не пострадал при задержании стрелка в Екатеринбурге

Происшествия
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Офицерский состав не пострадал при задержании стрелка в Екатеринбурге
metro.spb.ru  / Официальный сайт ГУП «Петербургский Метрополитен»

Офицеры спецподразделения Росгвардии не пострадали во время задержания человека, который стрелял из окон дома в Екатеринбурге. Этой информацией поделилось ведомство.

Никто из состава спецподразделения Росгвардии не пострадал во время задержания преступника. Ранее СМИ сообщали, что при задержании сотрудник ведомства был ранен в ногу.

Сообщается, что СК России возбудил уголовное дело против стрелка из Екатеринбурга.

Екатеринбуржец, который открыл стрельбу из окон жилого дома, был вооружен карабином для охоты.

#екатеринбург #стрельба #росгвардия
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