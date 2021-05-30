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Стрелок в Екатеринбурге оказал вооруженное сопротивление при задержании

Происшествия
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Стрелок в Екатеринбурге оказал вооруженное сопротивление при задержании
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге оказал вооруженное сопротивление при задержании. Сотрудники полиции использовали светошумовые гранаты в ходе штурма.

Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в ходе задержания, сообщает источник ТАСС. Отмечается, что он был задержан в результате штурма. Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии не пострадали.

"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", — сообщил источник агентства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. В СК считают, что стрелок покушался на убийство малолетнего, а также на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

#задержание #стрельба #сопротивление
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