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СК возбудил дело против открывшего в Екатеринбурге стрельбу

Происшествия
  /   Обновлено: 30 мая 2021 21:01 173

СК возбудил дело против открывшего в Екатеринбурге стрельбу
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Следственный комитет возбудил дело, фигурантом в котором проходит открывший в Екатеринбурге стрельбу мужчина.

Дело инициировали по нескольким статьям, в том числе по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ. Стрелка обвиняют в покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина ранее открыл огонь по людям из окон своего дома, расположенного на улице Бородина. Жертвами стрельбы стали пятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

#екатеринбург #стрельба #следственный комитет
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