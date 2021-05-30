СК возбудил дело против открывшего в Екатеринбурге стрельбу

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Следственный комитет возбудил дело, фигурантом в котором проходит открывший в Екатеринбурге стрельбу мужчина.

Дело инициировали по нескольким статьям, в том числе по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ. Стрелка обвиняют в покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Мужчина ранее открыл огонь по людям из окон своего дома, расположенного на улице Бородина. Жертвами стрельбы стали пятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.