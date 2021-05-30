Политолог Джаралла назвал причины "заморозки" ФБК*

фото из личного архива Владимира Джараллы /

Заявление соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова о "новых победах" — это лишь очередная попытка удержаться на плаву. Так считает политолог Владимир Джаралла.

Менеджер проектов ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией"* — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков в эфире "Навальный LIVE" заявил о важности донатов. Он подчеркнул, что сторонники осужденного блогера не собираются прекращать свою работу и нацелены на "новые победы".

Политолог Джаралла уверен, что подобные выпрашивания денег — попытка сохранить проект на плаву. Деятельность ФБК может перейти в стадию заморозки в ближайшее время.

"Одна из главных причин состоит в том, что Навальный подбирал себе сторонников из тех, которые, может быть, и полезны, но уж точно никогда по своим амбициям не смогут превзойти его. И в этой ситуации это себя проявило во всем соответствии. Мы видим, что у них ничего не получается", – объяснил эксперт в интервью изданию "Народные Новости".

На фоне последних событий становится понятно, что все попытки фонда удержаться ни к чему не приводят, и в связи с этим Волков и его команда хватаются за любой шанс в надежде уцелеть.

"Разумеется, они паразитируют на имени своего лидера и подразумевают все то, что было до того момента, пока господин Навальный не был выведен из игры. Намекают на то, что все еще может повернуться в другую сторону", – отметил Владимир Джаралла.

Не только политики считают провальной работу структур Навального. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что вся кампания в поддержку блогера в итоге стала огромным проигрышем из-за неверной стратегии.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России