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Появились новые кадры с места стрельбы в Екатеринбурге

Происшествия
  /   Обновлено: 30 мая 2021 21:12 133

Появились новые кадры с места стрельбы в Екатеринбурге
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Кадры с места стрельбы в Екатеринбурге появились в Сети. На них видно, что территория оцеплена, а люди в ужасе прячутся за углом.

Неадекватный мужчина вышел на балкон и начал стрелять по людям и машинам. Ранение получила маленькая девочка — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим стал сотрудник Росгвардии, который приехал на вызов — пуля попала ему в ногу.

Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей  / 

СОБР Росгвардии взял квартиру подозреваемого штурмом, его задержали. Незадолго до этого правоохранителям удалось связаться с родственницей стрелка — она приехала к дому и попыталась начать переговоры, но собеседник выкрикивал лозунги и вел себя неадекватно. Оказалось, что два дня назад от него ушла жена.

#екатеринбург #стрельба #бородина
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