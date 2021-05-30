Появились новые кадры с места стрельбы в Екатеринбурге

Prt Scr youtube.com / Что есть что

Кадры с места стрельбы в Екатеринбурге появились в Сети. На них видно, что территория оцеплена, а люди в ужасе прячутся за углом.

Неадекватный мужчина вышел на балкон и начал стрелять по людям и машинам. Ранение получила маленькая девочка — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим стал сотрудник Росгвардии, который приехал на вызов — пуля попала ему в ногу.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

СОБР Росгвардии взял квартиру подозреваемого штурмом, его задержали. Незадолго до этого правоохранителям удалось связаться с родственницей стрелка — она приехала к дому и попыталась начать переговоры, но собеседник выкрикивал лозунги и вел себя неадекватно. Оказалось, что два дня назад от него ушла жена.