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Росгвардия задержала екатеринбургского стрелка

Происшествия
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Росгвардия задержала екатеринбургского стрелка
Федеральное агентство новостей  / 

Сотрудники правоохранительных органов задержали екатеринбургского стрелка живым. Об этом сообщает источник ФАН.

Преступник начал стрельбу из окна многоквартирного здания в Екатеринбурге, в результате которой была ранена девочка и сотрудник Росгвардии. У ребенка врачи диагностируют тяжелое состояние, так как пуля попала в живот. У правоохранителя, как сообщают медики, ранение ноги средней тяжести.

По словам очевидцев, злоумышленник начал стрельбу после того, как громко потребовал с балкона "отменить гомосексуализм".

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