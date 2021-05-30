Росгвардия задержала екатеринбургского стрелка

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники правоохранительных органов задержали екатеринбургского стрелка живым. Об этом сообщает источник ФАН.

Преступник начал стрельбу из окна многоквартирного здания в Екатеринбурге, в результате которой была ранена девочка и сотрудник Росгвардии. У ребенка врачи диагностируют тяжелое состояние, так как пуля попала в живот. У правоохранителя, как сообщают медики, ранение ноги средней тяжести.

По словам очевидцев, злоумышленник начал стрельбу после того, как громко потребовал с балкона "отменить гомосексуализм".