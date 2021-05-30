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В России могут ограничить продажу алкоголя до пяти литров на человека в год

Общество
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В России могут ограничить продажу алкоголя до пяти литров на человека в год
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

Годовую норму продажи спиртной продукции предложили установить в Российской Федерации.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, являющийся руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил за ограничение продажи алкоголя для жителей страны. В разговоре с изданием URA.ru он предложил определить допустимый литраж.

Хамзаев привел в пример данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым употребление более 5-6 литров спиртного в год ведет к "вымиранию". Более того, член Общественной палаты России инициировал введение мер, позволяющих сократить объемы контрафактного алкоголя.

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