В России могут ограничить продажу алкоголя до пяти литров на человека в год

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Годовую норму продажи спиртной продукции предложили установить в Российской Федерации.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, являющийся руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", выступил за ограничение продажи алкоголя для жителей страны. В разговоре с изданием URA.ru он предложил определить допустимый литраж.

Хамзаев привел в пример данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым употребление более 5-6 литров спиртного в год ведет к "вымиранию". Более того, член Общественной палаты России инициировал введение мер, позволяющих сократить объемы контрафактного алкоголя.