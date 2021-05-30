Федеральное агентство новостей /

Жители Мали просят Москву протянуть руку помощи, оценив успехи России в стабилизации обстановки на территории Центральноафриканской Республики.

Помощь России оказалась решающим фактором, позволившим армии ЦАР разгромить действовавшие на территории страны бандформирования, пишет ФАН. Малийцы осведомлены об успехах в урегулировании ситуации у соседей, поэтому полностью доверяют Москве.

Активисты выходят на улицы Мали с российскими флагами и просят Москву протянуть руку помощи. Уличные акции доказывают, что принципы, на которых РФ готова оказать помощь в вопросах безопасности, соответствуют запросам африканского континента.

Российское влияние в Африке продолжит расти по мере того, как власти других стран континента будут искать поддержки от Москвы как гаранта мира и стабильности. Успехи РФ в Центральноафриканской Республике наглядно демонстрируют, что подобное сотрудничество идет на благо нации.