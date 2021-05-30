Байден и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу 30 мая.
В ходе выступления в штате Делавэр Байден сообщил, что переговоры длились долго.
"Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всем мире", — объяснил президент США.
Какие еще темы были затронуты на переговорах главы Белого дома и китайского лидера, Байден не сообщил.
Весной 2021 года Вашингтон и Пекин приняли заявление по климату, в котором отмечалась приверженность соблюдению Парижского соглашения. Совместный документ согласовали после переговоров спецпосланника президента США по климату Джона Керри и его коллеги из КНР Се Чжэньхуа. Встреча дипломатов состоялась в Шанхае.