Байден и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу 30 мая.

В ходе выступления в штате Делавэр Байден сообщил, что переговоры длились долго.

"Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всем мире", — объяснил президент США.

Какие еще темы были затронуты на переговорах главы Белого дома и китайского лидера, Байден не сообщил.

Весной 2021 года Вашингтон и Пекин приняли заявление по климату, в котором отмечалась приверженность соблюдению Парижского соглашения. Совместный документ согласовали после переговоров спецпосланника президента США по климату Джона Керри и его коллеги из КНР Се Чжэньхуа. Встреча дипломатов состоялась в Шанхае.