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Накануне стрельбы от екатеринбургского стрелка ушла жена

Происшествия
  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:31 88

Накануне стрельбы от екатеринбургского стрелка ушла жена
Федеральное агентство новостей  / 

Соседи мужчины, устроившего стрельбу на улицах Екатеринбурга, утверждают, что за день до случившегося от него ушла жена.

Об этом сообщает ЕАН Екатеринбург со ссылкой на источники. Соседи также отметили, что экс-сотрудник МВД Сергей Боков, коим оказался преступник, в связи с личной драмой начал много пить.

"Вчера-позавчера бухой тут сидел", — утверждают они.

В результате стрельбы на улице Бородина пострадали два человека. Девочка, которая получила огнестрельное ранение в живот, находится в тяжелом состоянии. Сотрудник Росгвардии получил пулю в ногу. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. В настоящее время специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии начал штурм квартиры жилого дома, откуда ведется стрельба.

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