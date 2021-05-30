Сотрудники Росгвардии предприняли попытку задержания стрелка в Екатеринбурге

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СОБР Росгвардии начал штурм квартиры в Екатеринбурге, из которой был открыт огонь. Многоэтажное здание находится на улице Бородина.

Преступник начал стрелять по прохожим и росгвардейцам из окна на четвертом этаже. Маленькая девочка и сотрудник правоохранительных органов получили ранения. Ребенок находится в тяжелом состоянии, так как выстрел пришелся в живот. У работника Росгвардии ранение средней тяжести, пуля попала в ногу. Очевидцы сообщают, что мужчина требовал "отмены гомосексуализма", прежде чем начать стрелять.