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Сотрудники Росгвардии предприняли попытку задержания стрелка в Екатеринбурге

Происшествия
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Сотрудники Росгвардии предприняли попытку задержания стрелка в Екатеринбурге
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СОБР Росгвардии начал штурм квартиры в Екатеринбурге, из которой был открыт огонь. Многоэтажное здание находится на улице Бородина.

Преступник начал стрелять по прохожим и росгвардейцам из окна на четвертом этаже. Маленькая девочка и сотрудник правоохранительных органов получили ранения. Ребенок находится в тяжелом состоянии, так как выстрел пришелся в живот. У работника Росгвардии ранение средней тяжести, пуля попала в ногу. Очевидцы сообщают, что мужчина требовал "отмены гомосексуализма", прежде чем начать стрелять.

#стрельба #нападение #штурм
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