Врачи оценили состояние пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге мужчина госпитализирован. Врачи рассказали, что он поступил в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что житель одного из домов по улице Бородина открыл огонь из своего окна. Предположительно, в результате стрельбы получили ранения девочка и сотрудник правоохранительных органов.

На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, территория была оцеплена. Сотрудники полиции устанавливают личность стрелка и тип оружия.