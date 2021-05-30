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Врачи оценили состояние пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге

Происшествия
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Врачи оценили состояние пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге мужчина госпитализирован. Врачи рассказали, что он поступил в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что житель одного из домов по улице Бородина открыл огонь из своего окна. Предположительно, в результате стрельбы получили ранения девочка и сотрудник правоохранительных органов.

На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, территория была оцеплена. Сотрудники полиции устанавливают личность стрелка и тип оружия.

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