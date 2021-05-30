Врачи оценили состояние пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин
Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге мужчина госпитализирован. Врачи рассказали, что он поступил в больницу в состоянии средней тяжести.
Ранее стало известно, что житель одного из домов по улице Бородина открыл огонь из своего окна. Предположительно, в результате стрельбы получили ранения девочка и сотрудник правоохранительных органов.
На место происшествия прибыла группа немедленного реагирования, территория была оцеплена. Сотрудники полиции устанавливают личность стрелка и тип оружия.