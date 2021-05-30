Россиянам объяснили, как бесплатно лечиться во время путешествий по стране

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин объяснил, как бесплатно получить медицинскую помощь во время путешествий по городам России.

Гражданин России может бесплатно вызвать сотрудников скорой помощи вне зависимости от того, в каком регионе страны он находится. Если врачи решат, что пациента нужно везти в больницу, то он также сможет получить помощь на бесплатной основе. Стационары работают с гражданами по полису ОМС, передает "АиФ".

Кроме того, человек может прийти к врачу в государственную поликлинику. Для этого нужно позвонить на горячую линию в страховую компанию, которая выдавала полис. Также медучреждения должны предоставлять полный пакет услуг, если у пациента обострилось хроническое заболевание.