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Стрелявший по людям екатеринбуржец требовал отменить гомосексуализм

Происшествия
  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:25 77

Стрелявший по людям екатеринбуржец требовал отменить гомосексуализм
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Очевидцы стрельбы в районе Химмаш рассказали подробности инцидента. По словам уральцев, мужчина был пьян и требовал отменить гомосексуализм.

Согласно предварительной информации, СМИ стало известно имя стрелка. Им оказался местный житель Сергей Б., который действительно ранее работал в МВД. Об этом сообщает портал E1.ru.

Агрессивный екатеринбуржец вооружен карабином "Сайга". Свидетели бойни на улице Бородина также отметили, что мужчина стоял на балконе по торс голый. Известно, что стрелок вел огонь из своей квартиры на четвертом этаже. Уралец ранил двоих горожан: девочку и сотрудника Росгвардии.

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