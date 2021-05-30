Политолог Еремина назвала санкции элементом новой стратегии Евросоюза по России

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Стратегия Евросоюза (ЕС) в отношении России будет работать в интересах США. Об этом сообщила политолог Наталья Еремина.

Эксперт отметила, что Евросоюз не сможет создать новую общую стратегию в отношении России или ту, которая будет выгодна европейским странам. В этом вопросе значительную роль будет играть Вашингтон.

"Скорее всего, эта стратегия будет реализовывать интересы США как главного партнера ЕС и евроатлантического сообщества в целом, поскольку понятно, что ограничение диалога возникло именно под влиянием США", — сказала политолог.

Она отметила, что одним из элементов новой возможной стратегии могут стать антироссийские санкции.