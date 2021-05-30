Полицейские осуществляют мероприятия по задержанию стрелявшего из окон мужчины

Кадр из фильма «Школьный стрелок» /

Полиция в Екатеринбурге проводит спецоперацию по задержанию мужчины, открывшего огонь из окна дома. В Сети появился видеоролик с места событий.

Отмечается, что место происшествия оцеплено и на данный момент устанавливается тип оружия.

Ранее стало известно, что злоумышленник с балкона четвертого этажа начал стрельбу по людям на улице Бородина. В результате инцидента пострадали несколько человек. Девочка получила ранение живота, а сотрудник Росгвардии — травму ноги.

По предварительной информации в СМИ, стрелок является бывшим сотрудником полиции. Мотивы злоумышленника пока что не установлены.