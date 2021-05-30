Жириновский оценил опасность феминизма

Новостное агентство «Харьков». / Степан Яцко

Глава ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал на тему феминизма и сообщил, что в будущем человечество перейдет на искусственное оплодотворение.

У феминизма есть как положительные, так и отрицательные стороны. По мнению депутата, в будущем девушки не будут выходить замуж и рожать. Они станут пользоваться искусственным оплодотворением. Детей станут выращивать в пробирках.

"Мы к этому придем лет через 200–300, и тогда феминистски восторжествуют. Не хочет замуж — не выходи. Не хочешь рожать — не рожай. Не хочешь иметь детей — не имей. Но если хочешь иметь, не рожая, тебе будущая демографическая техника поможет", — рассказал политик изданию "Газета.Ru".

Он добавил, что с феминизмом необходимо быть осторожнее, потому что мужчин меньше, чем женщин. По его мнению, подобные направления, в том числе ЛГБТ, будут способствовать уменьшению рождаемости.