Раненная в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

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Врачи Министерства здравоохранения Свердловской области оценили состояние раненной в Екатеринбурге девочки как тяжелое.

Одна из двух пострадавших в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш на улице Бородина госпитализирована с огнестрельным ранением живота. Медики оценивают состояние девочки как критическое, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Ранее появилась информация, что злоумышленник снова открыл огонь по прохожим. Уралец стреляет с балкона собственной квартиры.