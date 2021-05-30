Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии

Происшествия
84

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии
pixabay.com  / 

Врачи Министерства здравоохранения Свердловской области оценили состояние раненной в Екатеринбурге девочки как тяжелое.

Одна из двух пострадавших в результате стрельбы в микрорайоне Химмаш на улице Бородина госпитализирована с огнестрельным ранением живота. Медики оценивают состояние девочки как критическое, сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Ранее появилась информация, что злоумышленник снова открыл огонь по прохожим. Уралец стреляет с балкона собственной квартиры.

#екатеринбург #стрельба #свердловская область
Очевидцы сообщили о взрыве, который раздался возле дома стрелка в Екатеринбурге
Очевидцы сообщили о взрыве, который раздался возле дома стрелка в Екатеринбурге
Происшествия
20:35 | 30 мая
В России могут ограничить продажу алкоголя до пяти литров на человека в год
В России могут ограничить продажу алкоголя до пяти литров на человека в год
Общество
20:33 | 30 мая
Москва стала гарантом мира и стабильности для жителей африканских стран
Москва стала гарантом мира и стабильности для жителей африканских стран
Политика
20:30 | 30 мая