Председатель «Родины» Журавлев пообещал решить проблему обманутых дольщиков в Мурине

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Депутат Госдумы РФ, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в ходе рабочей поездки посетил город Мурино в Ленинградской области.

Жители соседствующего с Санкт-Петербургом населенного пункта признались, что не ощущают положительных сторон от соседства с мегаполисом. Например, в городе не хватает социальных учреждений, в том числе поликлиники.

Парламентарий откликнулся на просьбу о встрече с обманутыми дольщиками ЖК "Десяткино". Как оказалось, застройщик обанкротился в 2019 году, а люди остались без жилья. Дольщики передали депутату письменное обращение и рассказали, что следят за его работой и доверяют ему. Журавлев пообещал обязательно добиться справедливости.

Федеральное агентство новостей /

После этого председатель партии посетил город Кудрово и встретился там с 81-летней блокадницей Лидией Арсентьевой. Пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка вынуждена жить в здании без газа и водопровода. При этом собственники соседних территорий не дают согласие даже на проведение ремонтных работ за счет жительницы, пишет Федеральное агентство новостей.

"Мы, безусловно, так это все не оставим и поможем с юридической стороной вопроса. Если вашу землю хотят получить, пусть предлагают достойную сумму, чтобы она всех устроила", — отметил депутат.

Другие жители Кудрова признались, что обеспокоены состоянием местного парка. Дело в том, что у деревьев нет юридического статуса, их время от времени вырубают. Парламентарий разделил опасения и пообещал сделать все возможное, чтобы эта проблема решилась.