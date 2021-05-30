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Житель Екатеринбурга обстрелял машины и прохожих с балкона. Он задержан полицейскими

Происшествия
  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:36 64

Житель Екатеринбурга обстреливает прохожих с балкона
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Екатеринбуржец открыл огонь по прохожим на улице Бородина. Предположительно, он находится на балконе.

По словам очевидцев, злоумышленник целился в людей и проезжающие мимо автомобили. Серьезные травмы получила семилетняя девочка — пули попали ей в живот. После этого стрелок ранил в ногу сотрудника Росгвардии, передает URA.RU со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Дом оцепили сотрудники полиции. После штурма квартиры нетрезвого бывшего сотрудника внутренних органов Сергея Бокова удалось задержать.

#екатеринбург #стрельба #пострадавшие
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