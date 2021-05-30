Володин осудил Европарламент за попытки сорвать договоренности между РФ и США

Фотослужба Государственной Думы / Анна Исакова

Европарламент навязывает США конфронтационную повестку перед встречей президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя призыв главы ЕП Давида Сассоли к ужесточению санкционного давления на Россию.

Председатель ГД осудил Европарламент за попытки сорвать возможные российско-американские договоренности. По словам Володина, европейцы "рубят сук, на котором сидят".