Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Володин осудил Европарламент за попытки сорвать договоренности между РФ и США

Политика
82

Володин осудил Европарламент за попытки сорвать договоренности между РФ и США
Фотослужба Государственной Думы  / Анна Исакова

Европарламент навязывает США конфронтационную повестку перед встречей президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя призыв главы ЕП Давида Сассоли к ужесточению санкционного давления на Россию.

Председатель ГД осудил Европарламент за попытки сорвать возможные российско-американские договоренности. По словам Володина, европейцы "рубят сук, на котором сидят".

#россия #сша #володин #европарламент
Байден раскрыл одну из тем грядущей встречи с Путиным в Женеве
Байден раскрыл одну из тем грядущей встречи с Путиным в Женеве
Политика
19:07 | 30 мая
Володин осудил Европарламент за попытки сорвать договоренности между РФ и США
Володин осудил Европарламент за попытки сорвать договоренности между РФ и США
Политика
19:05 | 30 мая
Очередные нападки на Россию готовят участники ФСР
Очередные нападки на Россию готовят участники ФСР
Общество
19:02 | 30 мая