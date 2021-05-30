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Очередные нападки на Россию готовят участники ФСР

Общество
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Очередные нападки на Россию готовят участники ФСР
Global Look Press &nbsp/&nbspRussian Archive

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил о намерении создать в Европе масштабную сеть для атаки на России. Инициативу поддержали организаторы Форума свободной России.

Тему обсудили на форуме, который проходил в онлайн-формате. На него пригласили известных "оппозиционеров" и многих других. Каспаров пожелал, чтобы сотрудники ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) вступили в сеть. Также он заявил, что хочет видеть в ней членов ликвидированной "Открытой России" (Генпрокуратура РФ в 2017 году признала ее нежелательной).

Также идею о давлении на Москву общими силами поддержали несколько спикеров. Среди них — русофоб Леонид Гозман, микробиолог Александр Гольдфарб и другие.

Участники мероприятия уже несколько раз обсуждали различные версии дестабилизации общественно-политической обстановки в России. При этом основатель ФСР предлагал скоординировать усилия всех эмигрировавших в Евросоюз активистов для противостояния РФ, сообщает ФАН.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

#навальный #каспаров #сеть #фср
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