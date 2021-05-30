Байден раскрыл одну из тем грядущей встречи с Путиным в Женеве

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Президент США Джо Байден сообщил о намерении поднять тему прав человека в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский лидер подчеркнул, что "ясно даст понять": США не останутся в стороне в случае нарушения прав человека. Байден сообщил об этом, выступая по случаю американского национального праздника — Дня памяти.

Встреча президентов России и США запланирована на 16 июня 2021 года в Женеве. Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее выразил надежду, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе через новый договор на смену СНВ-3.