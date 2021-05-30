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Байден раскритиковал республиканцев Техаса за усиление контроля над выборами

Политика
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Байден раскритиковал республиканцев Техаса за усиление контроля над выборами
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден отреагировал на действия республиканцев в законодательном собрании Техаса по усилению контроля над процессом голосования в штате.

По его словам, действия членов противоборствующей партии нарушают "священное право на голосование".

"Это неправильно и не по-американски. В XXI веке нам следует делать так, чтобы всем избирателям было проще проголосовать, а не труднее", — оценил ситуацию президент.

Стоит отметить, что республиканцы контролируют обе палаты законодательного собрания Техаса. Ими был разработан законопроект о правках некоторых норм в избирательном процессе. Ожидается, что изменения вступят в силу до следующих выборов в регионе, что позволит провести голосование, опираясь на новые правила.

#сша #техас #байден
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