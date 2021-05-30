Sohu: приказ Путина стал жестким сигналом Байдену перед встречей в Женеве

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Требование президента России Владимира Путина в срок завершить строительство 20 надводных кораблей для флота — жесткий сигнал США в преддверии переговоров с Джо Байденом в Женеве. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

Ранее на совещании, посвященном гособоронзаказу, Путин потребовал без задержек поставить ВМФ РФ 20 надводных судов дальней морской зоны. Глава государства обратил внимание, что в своевременном оснащении высокотехнологичными изделиями нуждаются и иные рода войск, например, воздушно-космические силы. Сейчас ВКС РФ ожидают 145 новых и модернизированных самолетов.

wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

По мнению китайских экспертов, требование российского лидера прозвучало как гром среди ясного неба для Вашингтона. При этом Москва намерено подняла вопрос об усилении национального флота, не сомневаются в Sohu.

«Распоряжение Путина прозвучало на фоне подготовки Кремля к двухсторонним переговорам с США», — передает содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Аналитики полагают, что своим предупреждением Россия пытается снизить накал противоборства между двумя державами в близлежащих акваториях. Ведь США продолжают направлять своих военных в Черное море.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Николай Тихонов

«Россия закладывает прочный фундамент для своего флота, который после распада Советского Союза сильно постарел. Новые корабли должны исправить эту ситуацию», — убеждены в Поднебесной.

Новость о том, что Москва в ближайшем будущем пополнит флот новыми судами, дает Вашингтону прямой сигнал: любые провокации бесполезны. То же самое относится и к грядущим переговорам Путина с Байденом в Женеве.

Американскому лидеру не удастся разговаривать с Москвой с позиции силы, поскольку текущее состояние армии страны уже не превосходит РФ.